МИД России намекнул на существование плана «Б» по Афганистану

, 16 августа. Российская Федерация реализует политику в отношении Афганистана в соответствии с заранее составленным планом, однако есть и запасной сценарий, намекнул дипломат Замир Кабулов.

Глава Второго департамента Азии МИД РФ в эфире одной из радиостанций рассказал о существовании плана «Б». Кабулов детали стратегии разглашать не стал.

«У нас план «Б» всегда есть и в голове, и в сердце, но мы никогда не спешим бросаться из стороны в сторону, мы сейчас работаем по плану «А»», — подчеркнул дипломат.

Замир Кабулов подчеркнул, что ответственность за столь стремительный захват власти в стране представителями террористического движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) во многом лежит на США. Однако глава Второго департамента Азии МИД России заметил, что члены организации гораздо более договороспособны, чем официальное Правительство Афганистана.

Также события в исламской республике прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Как пишет НСН, произошедшее в Афганистане в последние недели Кадыров назвал очередной американской аферой.

1 Организация запрещена на территории РФ.