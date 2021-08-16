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Спикер Палаты представителей Ливии рассказал о нерешенных внутренних проблемах
Ливия
Спикер Палаты представителей Ливии рассказал о нерешенных внутренних проблемах
parliament.ly  /  إدارة تقنية المعلومات

Триполи, 16 августа. Председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех считает, что срыв всеобщих выборов, запланированных на декабрь, может спровоцировать новую войну. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Спикер парламента рассказал о нерешенных проблемах между западом и востоком североафриканского государства. По его словам, переходное Правительство национального единства во главе с премьер-министром Абд аль-Хамидом Дабибой не выполняет обязательство по объединению всех институтов власти.

В первую очередь речь идет о слиянии военных подразделений, которые находятся в Триполи, Бенгази, Тобруке и других населенных пунктах. Этому препятствует присутствие сирийских наемников и военнослужащих Турции. Согласно договору, подписанному 23 июня на второй сессии берлинской конференции, все иностранные войска должны покинуть территорию государства.

Спикер Палаты представителей Ливии рассказал о нерешенных внутренних проблемах
Global Look Press / Thomas Imo / photothek  / 

Агила Салех в разговоре с журналистами затронул тему госбюджета на текущий год. По его мнению, в законопроект необходимо заложить больше средств для Ливийской национальной армии.

«Что же касается закона о выборах президента, то Палата представителей планирует принять его в течение 1–2 недель», — заявил спикер.

Председатель парламента также рассказал о подготовке к проведению выборов. Он не исключил того, что Россия могла бы помочь в этом процессе.

В завершение интервью Агила Салех выразил опасение, что отмена плебисцита может спровоцировать новую войну в Ливии. Палата представителей прилагает все усилия, чтобы голосование состоялось в срок — 24 декабря 2021 года.

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выборы ливия агила салех
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