Мусульмане в ЦАР запросили дополнительный выходной для молитв

Банги, 16 августа. В Центральноафриканской Республике продолжается внеочередная сессия Национального собрания. На повестку дня вынесли обсуждение 20 инициатив, в частности об изменении Трудового кодекса.

Законодатели рассмотрят предложение о предоставлении гражданам дополнительного оплачиваемого выходного. Жители республики, исповедующие ислам, планируют посвятить свободное время коллективной молитве в мечети.

Джума (в переводе с арабского — «пятница» или «собрание». — Прим. ФАН) — самая благодетельная часть недели в исламе. Считается, что в этот день Аллах отвечает на мольбы верующих.

Если человек не совершал тяжких грехов, то всевышний выполнит его просьбу. Однако обратиться к Богу необходимо в промежуток между 13:00 и 14:00.

Помимо прочего, депутаты проанализируют законопроект об отмене смертной казни и некоторые положения процедуры наследования, реформируют работу Агентства по регулированию электроэнергетики (ARSEC), Агентства по стабилизации и регулированию нефтепродуктов (ASRP) и Национального фонда окружающей среды.

Ранее ФАН сообщал, что политическая программа премьер-министра ЦАР Анри-Мари Дондра набрала рекордные 96,85% голосов на выборах в Национальной ассамблее.