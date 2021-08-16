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На форуме «Армия-2021» обсудят перспективные технологии строительства в Арктике

  /   Обновлено: 16 августа 2021 15:20
Армия
На форуме «Армия-2021» обсудят перспективные технологии строительства в Арктике
ru.wikipedia.org  /  mil.ru/Пресс-служба МО РФ

Москва, 16 августа. На грядущем форуме «Армия-2021» делегаты от Минпромторга и Минобороны РФ намерены обсудить перспективы развития строительства в Арктическом регионе.

Научно-деловая программа форума «Армия-2021» стартует 27 августа, здесь делегаты от Торгово-промышленной палаты РФ проведут круглый стол для обсуждения перспектив развития строительных технологий для работы в условиях Арктики. Цель совещания: обсудить предложения по внедрению новых технологий и материалов для строительства объектов различного назначения в условиях Крайнего Севера. К участию в круглом столе приглашены также представители Минстроя, Минобороны, Минпромторга РФ, а также ученые, проектировщики и представители стройиндустрии.

Организатором встречи является комитет Торгово-промышленной палаты РФ, в качестве модератора выступит председатель палаты по предпринимательству в сфере строительства и заслуженный строитель Ефим Басин.

В рамках программы форума «Армия-2021» также будут продемонстрированы новейшие разработки военного и гражданского назначения. Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) представит на международном военно-техническом форуме шредер, способный стирать в пыль носители секретной информации.

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