Названа категория людей, которым запрещено быть донорами крови

Санкт-Петербург, 16 августа. Тему необходимости донорской сдачи крови в эфире Медиагруппы «Патриот» поднял руководитель общественного движения «Энергия жизни» Виктор Андронов.

Глава проекта #РегистрПротивРака объяснил важность предоставления крови в специальные пункты. При этом он напомнил, что не все россияне могут стать донорами, так как существуют принципиальные противопоказания.

«Приходят девочки менее 50 кг. Много психосоматики, у мужчины взрослого берется кровь из пальца и он уже «плывет». Гражданской активности и гражданской смелости людям не хватает», — сообщил Андронов отвечая на вопрос, кому нельзя участвовать в донорства крови.

Говоря о важности сдачи крови, заслуженный донор России отметил, что человек, который регулярно этим занимается, в среднем живет на пять лет дольше. Это происходит за счет постоянного обновления крови. К тому же процедура укрепляет иммунитет, рассказал Виктор Андронов.

«В донорстве костного мозга вычисляли, что у донора вырабатывается иммунитет против онкологии. И в Германии был зафиксирован случай, когда делалась трансплантация костного мозга, вместе с раком крови у него (пациента. — прим. ФАН) был излечен СПИД», — заявил руководитель общественного движения «Энергия жизни».

Федеральное агентство новостей /

Такое возможно за счет того, что в организме человека запускаются процессы, которых нет у больных раком. Также после трансплантации костного мозга у больного меняется группа крови на ту, что была у донора.

«Доноров костного мозга становится больше. Девушка стала донором и спасла взрослому мужчине на прошлой неделе жизнь, но у нее был маленький вес и ей пришлось два раза приходить на операцию, но все получилось», — поделился позитивной историей Андронов в эфире Медиагруппы «Патриот».

Также руководитель общественного движения «Энергия жизни» заявил, что сдавать кровь в условиях пандемии коронавируса безопасно. На пунктах соблюдают все правила обработки поверхностей.