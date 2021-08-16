Эксперт Ордов рассказал, как спасти мировую экономику от кризиса

Москва, 16 августа. Благосостояние американцев обеспечивают держатели госдолга США, которые толкают Вашингтон к очередной эмиссии доллара, о чем рассказал экономист Константин Ордов.

О перспективах возможного отказа ряда стран от экономики, построенной на долларе, изданию «Экономика сегодня» рассказал экономист и руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Он напомнил, что не так давно американский сенат утвердил новый план по финансированию социальной структуры, власти рассчитывают на увеличение финансового потока, направленного на ее преобразование, за счет повышения налогов. Облагать ими сенат намерен корпорации и состоятельных граждан. Однако Ордов не уверен в том, что это хорошее решение.

«Под соусом социальных проектов проходит дополнительная необеспеченная эмиссия», — оценил решение Сената США финансист Константин Ордов.

Экономист также напомнил, что с каждым годом США становятся все большим заложником обстоятельств, они вынуждены выпускать все больше денег. При этом госдолг растет стремительно: при Обаме он вырос на 9 трлн долларов, а в период президентства Трампа — еще на 7 триллионов. При этом благосостояние граждан США обеспечивают другие государства, которые скупают американские ценные бумаги.

По мнению Ордова, растущая эмиссия госдолга влияет на мировой проинфляционный фактор, а это в свою очередь заставляет другие страны прекращать мириться с дефицитами. В сложившейся ситуации, по мнению Ордова, лучшим решением будет отказ стран — держателей госдолга США от приобретения ценных американских бумаг и долларов. С полным текстом подробно можно ознакомиться в материале ФБА «Экономика Сегодня».

Ранее ФАН побеседовал с экономистом и эксперт по коммуникациям и КСО Андреем Лободой, который заявил, что обесценивающийся доллар становится головной болью для Японии, Китая, Великобритании и ряда стран ЕС.