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СК завершил расследование дела о гибели рабочих при строительстве ТЭЦ в Новотроицке

  /   Обновлено: 16 августа 2021 15:13
Происшествия
СК завершил расследование дела о гибели рабочих при строительстве ТЭЦ в Новотроицке
prokuror.perm.ru  /  Прокуратура Пермского края

Оренбург, 16 августа. Правоохранители собрали доказательства вины сотрудника ООО «Уралдомноремонт-Екатеринбург» по делу о гибели двух рабочих на стройке.

Фигурантом уголовного дела стал главный механик строительной организации. Его обвинили в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель двух лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

Следствие установило, что обвиняемый допустил эксплуатацию автовышки в неисправном состоянии и с отсутствующей системой безопасности. В результате чего в феврале 2019 года во время работ при строительстве ТЭЦ в городе Новотроицк Оренбургской области произошло разрушение конструкции автовышки. Двое рабочих сорвались с высоты и получили травмы, несовместимые с жизнью.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

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