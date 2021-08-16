Артем Дзюба пропустит ближайшие матчи сборной России

Москва, 16 августа. Нападающего петербургского футбольного клуба «Зенит» Артема Дзюбу не вызовут на сентябрьские матчи российской сборной.

Осенью национальной команде предстоят отборочные матчи чемпионата мира 2022 года. Дзюба пропустит ближайшие игры сборной, передает «Спорт-Экспресс».

На первый день осени намечен дебютный матч национальной команды под руководством Валерия Карпина. Сборной России предстоит игра с Хорватией. 10 августа Карпин встречался с игроками «Зенита», в том числе с Дзюбой, и беседовал с нападающим больше часа.

Новый тренер сборной, сменивший на этом посту Станислава Черчесова, не скрывает, что у него с Дзюбой специфические отношения. Еще 12 августа Карпин говорил, что пока не знает, пригласят ли игрока в сборную на ближайшие матчи.