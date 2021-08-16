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Эксперт: Кто-то вошел во вкус и будет дальше взламывать сервисы ФБК

  /   Обновлено: 16 августа 2021 15:27
Общество
Эксперт: Кто-то вошел во вкус и будет дальше взламывать сервисы ФБК
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Директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимир Зыков прокомментировал очередную утечку данных (на этот раз — десять тысяч москвичей) записавшихся для участия в «Умном голосовании» (УГ). Он заметил, что сам факт регулярных взломов сетевых ресурсов Алексея Навального превращается в тенденцию, а значит, в обозримом будущем стоит ожидать новых «сливов».

Несколько Telegram-каналов распространили сообщение об утечке части базы данных пользователей, зарегистрировавшихся для участия в проектах Алексея Навального. На этот раз в сеть попали обогащенные сведения о десяти тысячах сторонниках оппозиционера, проживающих в Москве, — ФИО, год рождения и место работы. Скачать соответствующий документ с файлообменника может кто угодно.

Так, в беседе с корреспондентом ФАН Зыков объяснил, что очередная утечка в ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена) была предсказуемой. По его мнению, все системы фонда или смежных с ним структур будут подвергаться попытке взлома и дальше. Что касается обогащенных сведений о конкретных людях, то это делалось не сотрудниками НКО, а лицами, которые оказывали прямое воздействие на утечку.

«Эти данные просто вытаскивались в Интернете — по каждому отдельно. Далее информация по ним обогащалась. Допустим, к электронному адресу можно без проблем добавить другие данные о людях, используя базы, которые ранее утекали в Сеть. Например, от телефонных операторов связи, банков, соцсетей и так далее», — убежден Зыков.

Владение перечисленной информацией о пользователях позволяет хакеру сделать вывод о том, кем эти люди являются, где работают или живут. По этой причине попытки взломов структур Навального будут продолжаться.

«Кто-то вошел во вкус и будет пытаться дальше взламывать различные сервисы ФБК. <…> На днях стало известно, что при пожертвовании на их сайт, они говорили, что платеж анонимный. Как оказалось, даже платежи не были анонимными. Там указывалось, за что происходит оплата. За подобные упущения в ФБК еще ни разу не принесли извинения, снимали с себя ответственность и говорили, что это не они. То есть в том, что у них кривая база, что ошибки, виноват кто-то другой», — сказал Зыков.

Специалист выразил сожаление, что соратники Навального снова продемонстрировали халатное отношение к сподвижникам. Безответственность в этой части работы еще сильнее дискредитирует команду оппозиционера и заставляет усомниться в целесообразности ее проектов.

Отметим, эта обогащенная утечка не является первой в своем роде. Аналогичный инцидент произошел 16 апреля, когда в сеть попали ФИО, адреса регистрации и номера телефонов сторонников Навального. Эти люди на карте-сайте заявили о готовности выйти на незаконную акцию в поддержку оппозиционера в рамках объявленной его соратниками информационной кампании.

Ранее Зыков обращал внимание, что сотрудникам структур Навального стоит взять ответственность за ошибки, в результате которых происходят «сливы» данных.

 

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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навальный утечка данных умное голосование
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