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Полиция Барселоны проверяет информацию о мощном взрыве в отеле

  /   Обновлено: 16 августа 2021 15:22
Происшествия
Полиция Барселоны проверяет информацию о мощном взрыве в отеле
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

, 16 августа. Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию одной из местных гостиниц, где прогремел сильный взрыв.

Пока нет информации, что стало причиной ЧП, но сведений о погибших или пострадавших людях не поступало. По имеющимся данным, полиция проверяет все версии взрыва, но пока не рассматривает возможность теракта. Ключевой гипотезой уже стало использование пиротехники на улице.

Житель Ташкента ранее погиб после взрыва бытового газа на складе местного предприятия. Трое его коллег получили травмы различной степени тяжести.

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