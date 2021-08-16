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Предвыборная панорама в Чили: как «социальный взрыв» привел к доминированию левых сил
Латинская Америка
Предвыборная панорама в Чили: как «социальный взрыв» привел к доминированию левых сил
Федеральное агентство новостей  / 

В октябре 2021 года Чили состоятся президентские выборы, а 18 июля левые и правые партии наконец определились с кандидатами, за которых предстоит голосовать чилийцам.

В ходе праймериз «условную победу» одержал кандидат от левых сил Габриэль Борич с 34,19% голосов. 21,31% голосов получил умеренно правый кандидат Себастьян Сичель, который твердо отрицает свою принадлежность к правому крылу. Скромные 10% пришлись на Ясну Провосте, которая в теории представляет центристов — но на практике озвучивает те же приоритеты, что и чилийские социалисты.

О том, почему возник подобный политический перевес — и куда подевались радикальные представители правого крыла в политике Чили — специальному корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей рассказывает Родриго Асторга Монтеро, специалист в области социальных коммуникаций и предприниматель, тоже недавно попробовавший себя в политике.

Предвыборная панорама в Чили: как «социальный взрыв» привел к доминированию левых сил
Globa Look Press  / Pablo Rojas Madariaga / Keystone Press Agency

«Тень Грамши»

ФАН: Когда в Чили заходит разговор о расстановке политических сил, они любят использовать выражение, которое буквально переводится, как «разметка игрового поля». Как это поле расчерчено сегодня?

Родриго Асторга: Кое-как оно расчерчено... Если и дальше пользоваться этой метафорой, то можно сказать, что краски для разметки не хватило.

Несмотря на то, что участие в голосовании в Чили является обязательным, а за уклонение от него штрафуют, по всей стране проголосовало чуть больше трех миллионов — из 19! Даже если вычесть детей, немощных стариков и недееспособных — это очень мало. Это говорит нам о том, что люди или не доверяют социальным институтам, или находятся в состоянии глубокой апатии. И то, и другое — очень плохо.

— Вы хотите сказать, что результаты выборов можно посчитать недействительными?

— Нет, этого я сказать не хочу. Вернее, хотел бы (сам я придерживаюсь правых убеждений) но выдавать желаемое за действительное — не выход.

Все старательно избегают слова «революция», однако процесс, запущенный беспорядками в октябре 2019, и перешедший месяц назад в работу над новой Конституцией Чили, с точки зрения пущенных в ход инструментов революция и есть.

Предвыборная панорама в Чили: как «социальный взрыв» привел к доминированию левых сил
 / Федеральное агентство новостей

Революция – это не обязательно баррикады — хотя в 2019 мы и баррикады видели... Она может быть менее шумной, а для перехода власти из одних рук в другие не обязательна лобовая атака.

Итальянский марксист-социолог Антонио Грамши ещё в начале ХХ века писал о роли интеллигенции, которая способна не просто создать разрушительный для системы дискурс, но и последовательно внедрять его в массы через образовательные учреждения — школы, университеты, курсы повышения квалификации.

Подобная работа — можно сказать, «подрывная» — и проводилась в Чили последние пару десятилетий. Социализм на нашем континенте «социализмом» давно не называют, однако у интеллектуалов по-прежнему в ходу ключевые топики: «равенство», «справедливость», «эксплуатация». В Чили левые 30 лет требовали реванша и наконец его взяли.

— Вы считаете, что проблема «правых» в том, что они не создали яркого и притягательного дискурса?

— Думаю, да. Либералы увлеклись зарабатыванием денег и позабыли о необходимости самопозиционирования. Потом уже и денег стало не так много — приблизительно с 2010 года экономический рост замедлился — а красивых и убедительных слов по этому поводу так и не нашлось.

Соответственно, Хоакин Лавин — традиционный представитель правых и Opus Dei — остался за бортом, а «умеренный правый» Сичель использует левацкий жаргон: рассказывает нам о солидарности, необходимости «трансверсальных мер», обещает, что государство все решит.

Предвыборная панорама в Чили: как «социальный взрыв» привел к доминированию левых сил
 / Федеральное агентство новостей

Левый, еще левее...

— Что вы считаете слабым местом его программы?

— Все нынешние кандидаты грешат одним и тем же: они собираются раздавать населению деньги, но непонятно, откуда собираются их брать.

Сичель уповает на повышение цен на медь, которую Чили экспортирует, но тут не может быть никаких гарантий.

Предвыборная панорама в Чили: как «социальный взрыв» привел к доминированию левых сил
Федеральное агентство новостей  / 

Борич собирается повысить все налоги и брать мзду с восьми самых богатых семей страны, входящих в список Forbes. И тоже считает, что экономический рост случится — несмотря на препоны, которые он создаст для производительности, усилив профсоюзы, перезапустив стачечные комитеты и разрешив забастовки.

Предвыборная панорама в Чили: как «социальный взрыв» привел к доминированию левых сил
Федеральное агентство новостей  / 

Ясна Провосте еще не озвучила свою экономическую программу, но судя по тому, что она говорила на предвыборных дебатах — ей понадобится колоссальный бюджет, которым страна вряд ли будет располагать.

Предвыборная панорама в Чили: как «социальный взрыв» привел к доминированию левых сил
Федеральное агентство новостей  / 

— Программа Сичеля выглядит достаточно рационально. Чем вы объясняете победу Борича с его 34%?

— Ну, во-первых, людям хотелось бы, чтобы кто-нибудь действительно «пришел и дал денег», отменил плату за общественный транспорт и обеспечил водой (здесь, в Чили, это реальная проблема). А во-вторых, ему отдали свои голоса те, кто счел его меньшим злом в сравнении с одиозной фигурой ультралевого кандидата — коммуниста Даниэля Хадуэ.

Предвыборная панорама в Чили: как «социальный взрыв» привел к доминированию левых сил
wikipedia.org  / Ministerio Bienes Nacionales / CC BY 2.0

В одном из интервью Борич заявил, что «...левое движение ХХ века – такое, каким мы его знали до сих пор — уже не существует», чем успокоил и привлек к себе многих колеблющихся.

Фонды преткновения

— Почему во всех представленных кандидатами программах всплывает тема частных пенсионных фондов?

— Потому что со времен Пиночета они выполняли функцию одного из основных двигателей экономики — параллельно превращаясь в символ социальной несправедливости. Условный «бедняк» не мог откладывать на старость столько же, сколько условный «богач». Это подчеркивало отсутствие в обществе социальных лифтов и усугубляло расслоение, несмотря на рентабельность модели в экономическом плане.

— Если бы в кандидаты баллотировались вы, как бы вы решили эту проблему?

— К сожалению, какое бы решение тут не принималось – всё равно придётся жертвовать или этикой, или благосостоянием.

И это одна из причин, по которым лично я в политику больше не вернусь. В 2017 году попробовал, но энтузиазм иссяк довольно быстро. Я вернулся в бизнес. Будем надеяться, что после прихода к власти нового президента — кем бы о ни был — чилийцы смогут заниматься частным предпринимательством и не слишком страдать от вмешательства государства.

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президентские выборы чили
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