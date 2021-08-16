Высший государственный совет Ливии отказался выполнить положения женевского соглашения

Триполи, 16 августа. Высший государственный совет (ВГС) Ливии призвал Совместный военный комитет (СВК) «5+5» соблюдать пределы своей компетенции и дистанцироваться от обсуждения политических вопросов и международных соглашений.

Данное заявление сделано в ответ на недавнее решение СВК разработать срочный план вывода из государства иностранных сил и наемников. На заседании в минувшую субботу его члены призвали также заморозить все договоры с внешними сторонами, касающимися сотрудничества в военной сфере.

«Мы подчеркиваем необходимость того, чтобы комитет «5+5» придерживался своей юрисдикции и дистанцировался от обсуждения политических вопросов или международных соглашений. Тогда его не сочтут инструментом какой-либо политической партии. Членам СВК не следует забывать про свою прямую ответственность и национальный долг», — говорится в заявлении ВГС.

Консультативный орган затронул также тему международных соглашений о безопасности и границах, заключенных бывшим спорным Правительством национального согласия (ПНС), назвав их «выражением воли ливийского государства и законной власти, обладавшей исконными компетенциями».

«Они остаются неприкосновенными до тех пор, пока не изберут исполнительный и законодательный органы», — утверждают члены ВГС.

Совет при этом умалчивает, что, согласно подписанному в Женеве в октябре 2020 года договору сторон ливийского конфликта о прекращении огня, одними из ключевых условий стали приостановка всех международных меморандумов о подготовке военнослужащих внутри государства и вывод иностранных войск с его территории.