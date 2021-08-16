Предательство США, или Повторит ли Украина печальную участь Афганистана

Ситуация, сложившаяся в последние месяцы в Афганистане, демонстрирует, что доверять Вашингтону нельзя. Союзники Белого дома после падения Кабула действительно напряглись, поскольку их может постичь такая же участь. Украина — не исключение.

Существует такая категория стран, как основной союзник вне НАТО. Это термин применяется для обозначения союзников Соединенных Штатов, не являющихся членами Североатлантического альянса. Таким государствам НАТО периодически предоставляет технику, вооружение и деньги.

В 2012 году таким союзником стал Афганистан. И Кабул стал чуть ли не главным союзником Соединенных Штатов в Центральной Азии. Но когда американцы начали терять контроль над ситуацией в стране, они решили вывести свои войска из Афганистана, фактически бросив своих союзников на произвол судьбы. Хотя ранее Вашингтон утверждал, что будет оказывать всяческую поддержку проамериканскому правительству Афганистана. После, по сути, бегства американцев из страны, контроль над регионами взяло движение «Талибан»1 (запрещено в России как террористическое), а Кабул был сдан фактически без единого выстрела.

Примечательно, что с 2014 года кандидатом в союзники Североатлантического альянса является Украина. После того как США ретировались из Афганистана, в Киеве задались вопросом: ждет ли Украину печальная участь Афганистана, если Вашингтон откажется поддерживать постмайданные власти страны?

Федеральное агентство новостей /

Главный редактор электронного научного журнала «Архонт», политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что если США оставили Афганистану новую технику, то Украина останется у «разбитого корыта».

«Хочу напомнить, что Афганистан по уровню стратегического союзничества с США находится на более высокой позиции, нежели Украина. Вашингтон установил с Кабулом отношения даже раньше, чем с Киевом. Поэтому мы видим, что, покидая Афганистан, США оставили там много техники и вооружения. Но в случае с Украиной останется лишь старая техника, которая была поставлена украинской армии после 2014 года. Никаких больших подарков Киеву от США ждать не стоит. Украина будет оставлена наедине со своими проблемами — подорванной экономикой и политической нестабильностью», — указал собеседник ФАН.

Специалист считает, что если Соединенные Штаты откажутся от поддержки Киева, то Украину будут ожидать худшее развитие ситуации, чем в Афганистане.

«На самом деле, Афганистан может отделаться лучше, чем Украина, если американцы реально уйдут из страны. Я думаю, что после того, как США откажутся поддерживать Украину, в стране произойдет очередной кризис, который в дальнейшем может перерасти в самые разные конструкции. Вплоть до того, что власть в стране получат именно те, кто против войны и готов провести в государстве необходимые для ее спасения референдумы и изменения», — резюмировал Антон Бредихин.

Количество желающих быстрее покинуть Афганистан стремительно растет. Ради бегства из страны люди рискуют жизнью. Они цепляются за шасси американских самолетов в надежде покинуть страну.

1 Организация запрещена на территории РФ.