Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 16:07
16:05
Общество
Соболь безоговорочно проиграла суд с Пригожиным
16:05
Происшествия
ФАН публикует видео с места аварии на перекрестке в Петербурге
16:01
Интервью
Дирижер Станислав Кочановский: Почти во всех оркестрах Европы есть выходцы из России
16:01
Африка
Танзания предоставила ВОЗ подлинные данные по заболеваемости коронавирусом
16:00
Политика
Эфир: Как российские афганцы воспринимают победу «Талибана»
15:54
ФАН-ТВ
В США малолетний ребенок случайно застрелил свою мать
15:54
Армия
Разбившийся в Узбекистане самолет ВВС Афганистана был сбит средствами ПВО
15:53
Общество
По Белгородской области курсирует «Поезд здоровья»
15:51
Шоу-бизнес
Продюсеры раскрыли главную интригу нового сезона шоу «Голос»
15:51
Происшествия
Суд изберет меру пресечения главе антикоррупционной службы Северо-Западной таможни
Все новости

Не попавший в «Отряд самоубийц» кадр с поцелуем Харли Квинн и Дэдшота выложили в Сеть
Общество
Не попавший в «Отряд самоубийц» кадр с поцелуем Харли Квинн и Дэдшота выложили в Сеть
Кадр из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Лос-Анджелес, 16 августа. Один из кадров, не вошедших в фильм «Отряд самоубийц» 2016 года, опубликовали в Сети. На изображении Харли Квинн целуется с Дэдшотом.

Кадр появился в Twitter-аккаунте, призывающем обнародовать режиссерскую версию Дэвида Эйра. В фильм должна была попасть романтическая линия Харли Квинн в исполнении Марго Робби и Дэдшота, которого сыграл Уилл Смит. Однако в итоге было решено не включать эти события в ленту, и сцена с поцелуем не вошла в итоговый монтаж.

По словам Эйра, «Отряд самоубийц» не отражает его замысел. Режиссер хочет, чтобы ему позволили выпустить режиссерскую версию, как это было с «Лигой справедливости» Зака Снайдера.

После выхода сиквела «Отряда самоубийц» Марго Робби присоединилась к актерскому составу новой ленты Уэса Андерсона. В проекте также задействованы Билл Мюррей и Эдриан Броуди.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Не попавший в «Отряд самоубийц» кадр с поцелуем Харли Квинн и Дэдшота выложили в Сеть
отряд самоубийц харли квинн дэдшот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru