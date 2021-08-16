Не попавший в «Отряд самоубийц» кадр с поцелуем Харли Квинн и Дэдшота выложили в Сеть

Лос-Анджелес, 16 августа. Один из кадров, не вошедших в фильм «Отряд самоубийц» 2016 года, опубликовали в Сети. На изображении Харли Квинн целуется с Дэдшотом.

Кадр появился в Twitter-аккаунте, призывающем обнародовать режиссерскую версию Дэвида Эйра. В фильм должна была попасть романтическая линия Харли Квинн в исполнении Марго Робби и Дэдшота, которого сыграл Уилл Смит. Однако в итоге было решено не включать эти события в ленту, и сцена с поцелуем не вошла в итоговый монтаж.

По словам Эйра, «Отряд самоубийц» не отражает его замысел. Режиссер хочет, чтобы ему позволили выпустить режиссерскую версию, как это было с «Лигой справедливости» Зака Снайдера.

После выхода сиквела «Отряда самоубийц» Марго Робби присоединилась к актерскому составу новой ленты Уэса Андерсона. В проекте также задействованы Билл Мюррей и Эдриан Броуди.