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«Надо готовиться к худшему»: Кадыров отреагировал на события в Афганистане

  /   Обновлено: 16 августа 2021 15:03
Политика
«Надо готовиться к худшему»: Кадыров отреагировал на события в Афганистане
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Грозный, 16 августа. События, происходящие в Афганистане, могут отразиться на России. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода из республики американских войск. Кадыров подчеркнул, что на территории государства десятилетиями погибают простые граждане. В настоящее время ничего не изменилось. Люди продолжают страдать, отреагировал на события глава региона.

По его мнению, России и ее союзникам необходимо быть внимательными после смены власти в Афганистане.

«Нам (России. — Прим. ФАН), нашим союзным государствам надо укреплять границы, готовиться к худшему», — пояснил Кадыров.

Ранее стало известно, что жители Афганистана хотят уехать из республики. В результате попыток покинуть родину погибли несколько человек. В кабульском аэропорту произошли драка и стрельба.

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россия афганистан кадыров чечня
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