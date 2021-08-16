«Надо готовиться к худшему»: Кадыров отреагировал на события в Афганистане

Грозный, 16 августа. События, происходящие в Афганистане, могут отразиться на России. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода из республики американских войск. Кадыров подчеркнул, что на территории государства десятилетиями погибают простые граждане. В настоящее время ничего не изменилось. Люди продолжают страдать, отреагировал на события глава региона.

По его мнению, России и ее союзникам необходимо быть внимательными после смены власти в Афганистане.

«Нам (России. — Прим. ФАН), нашим союзным государствам надо укреплять границы, готовиться к худшему», — пояснил Кадыров.

Ранее стало известно, что жители Афганистана хотят уехать из республики. В результате попыток покинуть родину погибли несколько человек. В кабульском аэропорту произошли драка и стрельба.