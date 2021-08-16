Алжир и Турция договорились активизировать сотрудничество по Ливии

Алжир, 16 августа. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обнародовал соглашение Анкары с Алжиром о сотрудничестве в сфере ливийского урегулирования, отметив, что две страны придерживаются идентичных взглядов на конфликт.

Президент североафриканской республики Абдельмаджид Теббун принял в воскресенье главу МИД Турции. Стороны обсудили текущие региональные и международные вопросы. Чиновники подтвердили, что по многим файлам два государства имеют схожее видение. В частности, это касается событий в Ливии, Западной Сахаре, Тунисе и странах Сахеля. В своем заявлении по итогам переговоров президент Теббун подчеркнул необходимость «удвоить сотрудничество и объединить усилия в деле достижения стабильности».

Со своей стороны глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил роль Алжира в решении региональных вопросов. По словам Чавушоглу, оба государства договорились совместно работать над многими из актуальных файлов.

«Взгляды наших стран полностью идентичны по всем вопросам, включая региональные и международные, и сегодня мы обсудили многие из них: например, Ливию, Тунис и регион Сахеля», — добавил глава МИД Турции в заявлении для прессы.

Приезд Чавушоглу в Алжир последовал сразу после его встречи со специальным посланником США в Ливии Ричардом Норландом, который пребывал в Турции 12 и 13 августа. Визит американского представителя проходил в рамках усилий Вашингтона по содействию парламентским и президентским выборам в Ливии, намеченным на декабрь.

Стоит отметить, что в конце июля Алжир посетил помощник госсекретаря США Джоуи Худ, который обсудил с официальными лицами страны недавние переговоры между Вашингтоном и Анкарой относительно вывода Турцией своих войск из Ливии.