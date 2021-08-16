Общественник рассказал, как донорство спасает жизни тяжелобольных людей

Донорство было, остается и будет почетной миссией для каждого человека: донорская кровь порой является последним шансом для нуждающегося в ней человека. Статистика гласит, что запасов донорской крови катастрофически не хватает, именно поэтому данная тема должна быть предана максимальной огласке.

Куда обратиться, чтобы стать донором? Насколько обоснованы запреты сдавать кровь между прививками от коронавируса? Можно ли покупать кровь в других странах, насколько это безопасно? На эти вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответил Виктор Андронов, почетный донор России, руководитель общественного движения «Энергия жизни» и проекта #РегистрПротивРака.

«Люди, которые сдают кровь один раз, оказывают мнимую помощь, потому что самая важная часть крови — плазма — остается на консервации. И человек, который приехал кому-то помочь, обязательно должен вернуться в это отделение для переливания крови в течение четырех месяцев, чтобы подтвердить свое здоровье, а также подтвердить, в порядке ли плазма, пошла ли она на пользу пациенту», — рассказал общественник.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Запасы крови в России имеются, рассказал Андронов, но с донорством костного мозга сложнее, хотя процедуры практически ничем не отличаются. Из большого количества крови выделяют нужные гемопоэтические стволовые клетки, а остальную кровь возвращают обратно.

«Каждый год лейкозом заболевают порядка восьми тысяч человек. Половина из них не выживет, если не найдут доноров костного мозга. Каждый восьмой подходит как донор крови, а в донорстве костного мозга совпадение один к десяти тысячам. То есть у каждого человека есть генетический близнец: только он и подойдет больному для донорства», — объяснил собеседник агентства.

На конец прошлого года в общем регистре доноров костного мозга стало порядка 150 000 человек. Россия догнала по количеству добровольцев Люксембург, а в мире таких добровольцев — около 40 миллионов.

Виктор Андронов рассказал, что российским детям, которые нуждаются в доноре костного мозга, помогают немцы, американцы, канадцы и другие, меньше всего среди доноров россиян.

«Я всегда говорю, что в России огромное количество добрых людей, но к сожалению, они заняты своими делами. Нам нужны не только добрые, но и неравнодушные люди, которые готовы потратить небольшое количество времени. Люди собирают миллионы, чтобы помочь ребенку найти донора костного мозга за границей, а в России это можно сделать практически бесплатно», — пояснил почетный донор России.

Спикер рассказал, что донор живет на пять лет больше, чем обычный человек. Это связано с тем, что сдача крови — полезная процедура: выходит старая кровь и восстанавливается новая. В донорстве костного мозга тоже есть свои плюсы: недавно стало известно, что у человека, который стал донором костного мозга, вырабатывается иммунитет против онкологии.

«Донором костного мозга и крови может стать человек по одинаковым показаниям. Он должен быть совершеннолетним и весить более 50 кг. Противопоказания — самые суровые болезни: гепатит, СПИД, отсутствие органов и так далее. Только до 45 лет можно вступить в базу доноров костного мозга. Переболевшие коронавирусом тоже могут стать донорами», — добавил эксперт.

Виктор Андронов уверен, что пять инициативных человек могут изменить ситуацию в стране и решить любую проблему, нужно показывать своим примером, как решаются проблемы с донорством. Каждый из нас может стать причастным к спасению жизни больного.

Ранее стало известно, что россияне-доноры могут сдавать кровь спустя месяц после вакцинации или перенесенного COVID-19. Если человек столкнулся с тяжелой пневмонией, то уже спустя 30 дней после выздоровления он может вернуться к сдаче крови.