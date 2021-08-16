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В Тульской области двухмесячный ребенок умер от коронавируса

  /   Обновлено: 16 августа 2021 16:06
Происшествия
В Тульской области двухмесячный ребенок умер от коронавируса
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Тула, 16 августа. Тульские врачи зарегистрировали первый в регионе случай смерти двухмесячного ребенка от последствий заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Представитель Минздрава региона рассказала, что после выписки из роддома девочка находилась под патронажным наблюдением. Родители не жаловались на состояние здоровья дочери и не обращались за медицинской помощью. Смерть констатировали медики, прибывшие домой к семье.

Диагноз был поставлен уже после кончины ребенка. Судмедэксперты провели вскрытие, которое показало, что инфекционный процесс имел молниеносное течение.

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