Бандиты обезвредили охрану предприятия в Мытищах и похитили миллионы рублей

Московская область, 16 августа. Четверо мужчин в масках ограбили промышленное предприятие. Как стало известно ФАН, охрана объекта не оказала какого-либо сопротивления злоумышленникам.

Двое сотрудников московского ЧОПа 13 августа заступили на службу. В их обязанности входит недопущение на объект посторонних лиц и предотвращение хищения имущества собственника. Житель подмосковных Мытищ и его напарник, проживающий в Кашире, удобно расположились на рабочем месте, ожидая, что очередная смена пройдет спокойно, и они смогут выспаться. Однако все получилось совсем наоборот.

Примерно в 01:55 охранников разбудил незнакомый им мужчина, на лице которого была натянута медицинская маска. Рядом с ним находились еще трое человек. Все они были одеты в камуфляжные комбинезоны. Грабители сказали, чтобы охранники не делали глупостей, если им дорога жизнь.

«Злодеи канцелярским скотчем обмотали мужчинам руки, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Они попали на охраняемый объект через запасной вход. Грабители также заклеили им рты. После этого они взломали дверь в кабинет 62-летнего генерального директора предприятия, которое занимается установкой и обслуживанием вентиляции и кондиционирования. Там преступники вскрыли металлический сейф и забрали 1,5 млн рублей».

Однако на этом разбойники не успокоились. Мужчины взломали входную дверь в кабинет бухгалтерии. Там они в течение нескольких минут разобрались с сейфом и взяли из него 2 млн. 980 тыс. рублей.

«Охранники во время совершения нападения спали. Одному из них 59 лет, другому 43. Мужчины даже не оказали никакого сопротивления нападавшим», — добавил источник.

Блюстители закона изъяли с места происшествия отпечатки пальцев рук, следы обуви, следы орудия взлома, фрагменты канцелярского скотча и следы протекторов шин автомобиля. Сейчас изучаются записи камер видеонаблюдения.

Полицейские не смогли задержать подозреваемых в совершении преступления по горячим следам. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж, совершенный в особо крупном размере».

Если причастные к совершению данного преступления будут установлены и их вина в суде будет доказана, то им грозит до 12 лет лишения свободы.