Полсотни экопунктов установят в школах Московской области

Москва, 16 августа. В образовательных учреждениях Подмосковья готовятся установить 50 экологических пунктов.

Специальные автоматы не только будут принимать и отправлять на переработку пластиковые бутылки и алюминиевые банки, но и позволят жителям заработать баллы, которые можно потратить в магазинах или кафе. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

Эта программа реализуется уже в течение двух лет. Благодаря ей в регионе отправлено на переработку более 3 млн тонн отходов.

Реализация комплексной системы по обращению с отходами — основная цель программы «Экология». Чтобы привить подрастающему поколению правильный взгляд на проблемы утилизации отходов, именно в школах планируют размещение 50 экопунктов.

Для установки аппаратов выбрали восемь пилотных округов. А всего в Московской области будет размещено 900 экологических пунктов, сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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