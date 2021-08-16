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Полсотни экопунктов установят в школах Московской области
Общество
Полсотни экопунктов установят в школах Московской области
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Москва, 16 августа. В образовательных учреждениях Подмосковья готовятся установить 50 экологических пунктов.

Специальные автоматы не только будут принимать и отправлять на переработку пластиковые бутылки и алюминиевые банки, но и позволят жителям заработать баллы, которые можно потратить в магазинах или кафе. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

Эта программа реализуется уже в течение двух лет. Благодаря ей в регионе отправлено на переработку более 3 млн тонн отходов.

Реализация комплексной системы по обращению с отходами — основная цель программы «Экология». Чтобы привить подрастающему поколению правильный взгляд на проблемы утилизации отходов, именно в школах планируют размещение 50 экопунктов.

Для установки аппаратов выбрали восемь пилотных округов. А всего в Московской области будет размещено 900 экологических пунктов, сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Полсотни экопунктов установят в школах Московской области
En.ppt-online.org  / 

Ранее ФАН сообщал, что Минприроды РФ подготовило законопроект о внесении в КоАП новых штрафов за загрязнение воздуха.

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