Сотрудники Роспотребнадзора Краснодарского края погрязли в череде уголовных дел

Краснодар, 16 августа. В рамках расследования уголовного дела о взяточничестве в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю возбуждены очередные уголовные дела. Следователи отмечают, что продолжается расследование уголовного дела о получении взятки начальником отдела надзора за питанием населения.

«В рамках расследования выявлены очередные факты получения взяток подчиненными сотрудниками указанного должностного лица, в связи с чем возбуждены уголовные дела в отношении заместителя начальника отдела надзора за питанием населения и трех специалистов-экспертов отдела по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток группой лиц по предварительному сговору за незаконное бездействие), которые в настоящее время объединены в одно производство», — сообщили ФАН в пресс-службе СК РФ по Краснодарскому краю.

Выяснилось, в марте 2021 года сотрудники ведомства получили 150 тысяч рублей от представителей юридических лиц. Они обещали не заметить нарушений при проверке предприятия на предмет соблюдения требований законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм.

«В этом же месяце другие сотрудники отдела получили взятку в 100 тысяч рублей от представителя юридического лица за непривлечение другого юридического лица к административной ответственности в связи с выявленными на предприятии нарушениями в виде незаконного использования наименования места происхождения товара», — добавили в ведомстве.

Кроме того, возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Дача взятки» в отношении взяткодателя. По последней информации, все указанные лица уволены из управления Роспотребнадзора.

Добавим, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ по краю.

Сейчас в отношении фигурантов рассматривают вопрос об избрании мер пресечения, а начальника отдела по-прежнему держат под стражей. Следствие выявляет другие возможные эпизоды незаконной деятельности и иных лиц, причастных к ним.

Ранее ФАН писал, что в Краснодарском крае нашли виновного в обрушении строительного крана у опор Яблоновского моста. Дело направлено в суд.