Лидеры Палестины и Иордании провели переговоры в Аммане

Амман, 16 августа. Президент Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас прибыл в Амман и обсудил с королем Абдаллой II последние политические события в регионе.

На встрече также присутствовали глава разведки ПНА Маджед аль-Фарадж и его иорданский коллега Ахмад Хасани.

Это была первая встреча глав двух государств с момента вступления в должность нового израильского правительства.

Палестинский лидер подтвердил намерение продолжать «братское сотрудничество» с королевством, в то время как Абдалла II подчеркнул необходимость активизации международных усилий для достижения справедливого мира в палестино-израильском конфликте. При этом обе стороны выступили против последнего плана урегулирования, предложенного бывшим президентом США Дональдом Трампом, расценив соглашение как угрозу национальным интересам Иордании и ПНА.

Palestinian president meets Jordan's King Abdullah as US regional approach changes https://t.co/fFDm0lGQRN — Gabriella Garofalo (@GabriellaGaro14) August 15, 2021

После избрания на пост главы Соединенных Штатов Джо Байдена отношения Вашингтона с Рамаллой и Амманом улучшились. В частности, посредничество США позволило завершить одиннадцатидневный конфликт между Израилем и сектором Газа в мае текущего года.

Помимо этого, необходимость принять решение «о двух государствах» была озвучена в одном из первых публичных заявлений администрации Байдена. Также в прошлом месяце глава Белого дома подверг критике планы Тель-Авива по дальнейшему строительству незаконных поселений на Западном берегу реки Иордан. После этого СМИ еврейского государства сообщили, что правительство страны сократило план застройки на одну треть в преддверии ожидаемого визита премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Вашингтон.

Kabul airport tonight, after USA handed Afghanistan to the Taliban



Devastated Afghans, most of them with no passport, are trying to board on foreign airplanes to flee the country pic.twitter.com/GzRatT87L6 — Sattar Saeedi ???????? (@SattarSaeedi) August 15, 2021

Тем не менее последние события в Афганистане могут несколько ухудшить нормализующиеся отношения США с ближневосточными государствами. Вывод американских войск на фоне продвижения талибов (движение «Талибан»1 запрещено в РФ) неоднократно рассматривался как предательство Вашингтоном своего союзника, а после молниеносного захвата Кабула на Джо Байдена обрушился шквал критики.

Во многом она была связана с его интервью в июле, когда американский президент назвал маловероятным, что 75 тысяч боевиков смогут победить трехсоттысячную армию, вооруженную и обученную инструкторами США. Тем не менее за последние две недели талибы захватили почти все провинциальные центры Афганистана, а 15 августа без боя вошли в столицу.

Невозможность обеспечить безопасность своего союзника демонстрирует другим государствам, связанным с США, на что они могут рассчитывать в критический момент. Поэтому вероятным сценарием может стать желание палестинцев самим разобраться с проблемами, ища поддержку среди стран региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.