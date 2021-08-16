Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 16:06
16:05
Общество
Соболь безоговорочно проиграла суд с Пригожиным
16:05
Происшествия
ФАН публикует видео с места аварии на перекрестке в Петербурге
16:01
Интервью
Дирижер Станислав Кочановский: Почти во всех оркестрах Европы есть выходцы из России
16:01
Африка
Танзания предоставила ВОЗ подлинные данные по заболеваемости коронавирусом
16:00
Политика
Эфир: Как российские афганцы воспринимают победу «Талибана»
15:54
ФАН-ТВ
В США малолетний ребенок случайно застрелил свою мать
15:54
Армия
Разбившийся в Узбекистане самолет ВВС Афганистана был сбит средствами ПВО
15:53
Общество
По Белгородской области курсирует «Поезд здоровья»
15:51
Шоу-бизнес
Продюсеры раскрыли главную интригу нового сезона шоу «Голос»
15:51
Происшествия
Суд изберет меру пресечения главе антикоррупционной службы Северо-Западной таможни
Все новости

Лидеры Палестины и Иордании провели переговоры в Аммане
Ближний Восток
Лидеры Палестины и Иордании провели переговоры в Аммане
Global Look Press  /  Thaer Ganaim / Keystone Press Agency

Амман, 16 августа. Президент Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас прибыл в Амман и обсудил с королем Абдаллой II последние политические события в регионе.

На встрече также присутствовали глава разведки ПНА Маджед аль-Фарадж и его иорданский коллега Ахмад Хасани.

Это была первая встреча глав двух государств с момента вступления в должность нового израильского правительства.

Палестинский лидер подтвердил намерение продолжать «братское сотрудничество» с королевством, в то время как Абдалла II подчеркнул необходимость активизации международных усилий для достижения справедливого мира в палестино-израильском конфликте. При этом обе стороны выступили против последнего плана урегулирования, предложенного бывшим президентом США Дональдом Трампом, расценив соглашение как угрозу национальным интересам Иордании и ПНА.

После избрания на пост главы Соединенных Штатов Джо Байдена отношения Вашингтона с Рамаллой и Амманом улучшились. В частности, посредничество США позволило завершить одиннадцатидневный конфликт между Израилем и сектором Газа в мае текущего года.

Помимо этого, необходимость принять решение «о двух государствах» была озвучена в одном из первых публичных заявлений администрации Байдена. Также в прошлом месяце глава Белого дома подверг критике планы Тель-Авива по дальнейшему строительству незаконных поселений на Западном берегу реки Иордан. После этого СМИ еврейского государства сообщили, что правительство страны сократило план застройки на одну треть в преддверии ожидаемого визита премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Вашингтон.

Тем не менее последние события в Афганистане могут несколько ухудшить нормализующиеся отношения США с ближневосточными государствами. Вывод американских войск на фоне продвижения талибов (движение «Талибан»1 запрещено в РФ) неоднократно рассматривался как предательство Вашингтоном своего союзника, а после молниеносного захвата Кабула на Джо Байдена обрушился шквал критики.

Во многом она была связана с его интервью в июле, когда американский президент назвал маловероятным, что 75 тысяч боевиков смогут победить трехсоттысячную армию, вооруженную и обученную инструкторами США. Тем не менее за последние две недели талибы захватили почти все провинциальные центры Афганистана, а 15 августа без боя вошли в столицу.

Невозможность обеспечить безопасность своего союзника демонстрирует другим государствам, связанным с США, на что они могут рассчитывать в критический момент. Поэтому вероятным сценарием может стать желание палестинцев самим разобраться с проблемами, ища поддержку среди стран региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Ближний Восток / Лидеры Палестины и Иордании провели переговоры в Аммане
иордания палестина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru