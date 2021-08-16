«Сбер»: россияне стали более оптимистично оценивать ситуацию в экономике

Москва, 16 августа. Индекс потребительской уверенности россиян улучшился по итогам второго квартала 2021 года, говорится в исследовании «Сбера».

Как отметил руководитель SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик, сейчас индекс находится вблизи значений 2015-2020 годов. По словам аналитика, это говорит, что россияне стали более оптимистично оценивать экономическую ситуацию в стране.

По данным исследования, во втором квартале текущего года средняя месячная зарплата в России поднялась с 38,7 тысячи до 40 тысяч рублей. Размер сбережений на одну семью в среднем составил 54 тысячи рублей, прибавив за год 5%.

В то же время увеличилась активность россиян на рынке акций. Как показало исследование, брокерский счет онлайн открыт у 14% респондентов. Другие 25% опрошенных заявили о намерении открыть брокерский счет в ближайшее время.

Экономист Михаил Делягин ранее дал совет россиянам по спасению сбережений. По его мнению, сейчас стоит на время отказаться от инвестиций в пользу депозитов.