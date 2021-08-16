Центробанк России понизил официальный курс доллара

Москва, 16 августа. Банк России опубликовал официальные курсы американской и европейской валют на 17 августа. Соответствующая информация представлена на сайте регулятора.

Согласно данным регулирующего органа, цена доллара снизилась на 0,0801 рубля. В результате курс американской валюты находится на уровне 73,392 рубля. Официальная стоимость евро увеличилась на 0,2877 рубля и составила 86,5072 рубля.

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк ранее сообщил, что внутреннее ослабление российской национальной валюты могут спровоцировать резкие движения на валютном рынке. По мнению эксперта, стремительное увеличение базовой ставки ЦБ РФ направлено на сглаживание колебания котировок, а не обеспечение максимально крепкого рубля.