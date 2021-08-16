Бывший возлюбленный Вали Карнавал высказался о ее конфликте с Егором Кридом

Москва, 16 августа. TikTok-блогер и певец Егор Шип, который встречался с Валей Карнавал, прокомментировал ее публичный конфликт с рэпером Егором Кридом.

Карнавал и Крид поработали вместе над клипом «Девочка с картинки», после чего им начали приписывать роман. Знаменитости публично не говорили о своих отношениях, но поклонники замечали их вместе на отдыхе.

Однако любовь рэпера и звезды TikTok продлилась недолго. После расставания они устроили скандал в соцсетях, нелестно отзываясь друг о друге. Более того, Крид выпустил альбом под названием Pussy Boy, и поклонники пришли к выводу, что заглавный трек пластинки посвящен Карнавал, причем песня совсем не восхваляет девушку.

По словам Шипа, именно от него TikTok-блогер ушла к Криду, при этом певец не в обиде на рэпера. В конфликте своей экс-возлюбленной с ее бывшим избранником Шип встал на сторону рэп-исполнителя, поскольку подозревал, что именно так их отношения и закончатся.

«Все то, о чем он говорит в песне Pussy Boy, мне знакомо, как будто я писал этот альбом, поэтому я его поддерживаю. Хотя Крид еще выразился достаточно мягко», — отметил Шип в эфире YouTube-шоу «50 вопросов».

Певец также добавил, что разочарован в своей экс-возлюбленной. Карнавал не станет счастливой, пока сама не изменится, считает Шип.

Ранее о скандале между Кридом и Карнавал высказалась бывшая избранница рэпера — певица Нюша. Артистка, которая ждет рождения второго ребенка, отметила, что не будет влезать в чужие отношения.