Тоторо, Юбаба и другие персонажи Хаяо Миядзаки собрались во дворе в Петербурге

Новую жизнь в запущенный двор на Васильевском острове вдохнул уличный театр. «Мусорку» очистили и украсили. На помощь пришли местные дизайнеры, художники и волонтеры. Книжные зоны, картины из знаменитых мультфильмов аниме Миядзаки — все создано для вдохновения читающего Петербурга.

«Ребята рисовали, мы пригласили наших партнеров, которые сделали интересные красивые локации, и художников-дизайнеров, которые тоже помогли в украшении этого дворика. Все откликнулись с удовольствием, чтобы нам помочь, и, конечно же, нам помогали наши волонтеры», — рассказала заведующая отделом развития и проектной деятельности ЦБС Людмила Кириллова.

В честь открытия сада на площадке прошел фестиваль для любителей фантастики, фэнтези и косплея.

Участники воплощали образы героев аниме, фильмов и игр. Каждый нашел себе место по душе и оживил двор образами, прическами и необыкновенным макияжем.

«Здесь собрались любители фантастики, аниме, графических романов, и вообще люди, которые любят читать. <...> Мы сделали много зон книжных, встреч с писателями, издательствами, можно стать участником викторин, лотереи. В то же время мы создали очень много площадок, где можно пофотографироваться, можно стать участником беспроигрышной лотереи. Еще наши партнеры создали Косую Аллею из «Гарри Поттера», — добавила Людмила Кириллова.

Создатели локации обращают внимание, что сад закрытый и в него нельзя попасть просто так — нужно обратиться к представителям и записаться по телефону.