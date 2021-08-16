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Барнаульский суд приговорил экс-директора частного детсада к условному сроку за мошенничество
Происшествия
Барнаульский суд приговорил экс-директора частного детсада к условному сроку за мошенничество
procnov.ru  /  Прокуратура Новгородской области

Барнаул, 16 августа. Экс-директор частного детсада Барнаула Елена Воротникова получила условный срок по делу о мошенничестве.

Барнаульский суд назначил ей 3 года лишения свободы условно и штраф в размере 300 тыс. рублей.

Воротникову арестовали в марте текущего года. Уже 1 апреля вторым фигурантом дела стала экс-представитель губернатора региона в Алтайском краевом Заксобрании Стелла Штань.

Согласно данным следствия, Воротникова в 2015 году через знакомого риелтора обратилась к Штань с просьбой о приобретении помещения. Однако директор не обладала деньгами для выполнения условий долевого финансирования по госпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае». Женщины подготовили фиктивные документы: договор купли-продажи, в котором стоимость помещения была существенно завышена, и расписку о передаче денежных средств в качестве частичного расчета по договору. После передачи бумаг в Главное управления образования и молодежной политики края мошенницы получили субсидии в размере 14 миллионов рублей, которыми Штань в дальнейшем распорядилась по собственному усмотрению. Воротникова оформила в собственность желаемое помещение.

Кроме того, женщину судят за жестокое обращение с детьми. По данным следствия, директор была осведомлена о том, что ее сотрудницы регулярно морально и физически издеваются над воспитанниками, но не предприняла никаких действий, чтобы предотвратить беспредел.

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