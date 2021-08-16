Депутат Журавлев потребовал закрыть въезд в Россию с территории Афганистана

Москва, 16 августа. Въезд в Россию с территорий Афганистана, Узбекистана и Таджикистана необходимо закрыть, заявил лидер партии «Родина» и депутат Госдумы Алексей Журавлев.

По мнению парламентария, въезд нужно закрыть до тех пор, пока ситуация в Афганистане не станет понятной и предсказуемой. С соответствующим требованием Журавлев обратился к МИД, МВД и ФСБ России.

«Нам не нужны «беженцы» с оружием и наркотиками во внутренних органах!» — сказал Алексей Журавлев.

Ранее сообщалось, что под контролем движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) находятся практически все контрольно-пропускные пункты в Кабуле. Жители стремятся покинуть страну. В МИД РФ отмечали, что захват власти в Афганистане стал неожиданностью для российской стороны.

1 Организация запрещена на территории РФ.