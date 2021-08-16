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Стоимость газа в Европе обновила рекорд
Экономика
Стоимость газа в Европе обновила рекорд
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 16 августа. Цены на природный газ в Европе достигли 585 долларов за тысячу кубометров, что является новым рекордом стоимости голубого топлива, свидетельствуют данные ICE Futures.

После завершения аукциона по бронированию дополнительных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины на сентябрь котировки голубого топлива на европейском рынке выросли на 48,05 евро. При этом «Газпром» на фоне пустующего газопровода «Ямал — Европа» выкупил лишь малую часть предложенных украинской стороной услуг.

Накануне на аукцион были выставлены мощности до 15 млн кубометров в сутки, однако выкупленными оказались лишь 0,65 млн кубометров. В предыдущие месяцы «Газпром» регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность, не заказывая прерываемую мощность.

Как стало известно ранее, уровень наполненности российских хранилищ газа в конце июня преодолел отметку в 50%. «Газпром» планирует подготовить к новому отопительному сезону не менее 72,6 млрд кубометров газа для нужд внутреннего рынка.

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газ европа энергетика
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