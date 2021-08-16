Крупные банки России зафиксировали отток средств

Москва, 16 августа. Объем денежных средств россиян в банковском секторе уменьшился на 0,8% по итогам первой половины года. В десяти финучреждениях отрицательная динамика оказалась более выраженной.

На основе проведенного анализа отчетности отечественных кредитных организаций удалось выяснить, что многие столкнулись со значительным оттоком денежных средств населения по итогам января–июня 2021 года. Более выраженную динамику показал банк «Восточный», который потерял 20,6 млрд рублей (снижение на 15,3%), передает «Коммерсантъ».

В МИнБанке граждане страны сняли 18,7 млрд рублей. В Росбанке фиксируется снижение на уровне 5,6% — 16,6 млрд рублей. В финансовых учреждениях отмечают, что сокращение объема денежных средств населения было запланировано на фоне отсутствия необходимости в «избыточной» ликвидности.

Экономист Михаил Делягин ранее рассказал россиянам, как сберечь собственные сбережения. По его словам, хорошим вариантом сохранения денежных средств считается открытие банковского депозита.