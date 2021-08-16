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Швед захотел пожить в России после визита в Тулу
Общество
Швед захотел пожить в России после визита в Тулу
tula.ru  /  Администрация города Тулы

Тула, 16 августа. Молодой швед посетил семью своей русской жены в Туле и поделился впечатлениями от первого визита в Россию. Свену оформили визу, как супругу гражданки Российской Федерации.

Посещение родственников состоялось в связи с пополнением в семействе, молодые решили представить внучку русским бабушке и дедушке. Свен и Ирина прибыли в Тулу, это был первый визит шведа на родину жены.

Иностранца многое поразило в России, он часто спрашивал свою супругу, почему повсюду недовольные люди. В Швеции Свен встречал только отдыхающих, а значит позитивных и расслабленных русских.

«В Российской Федерации же его впечатлило сочетание несочетаемого, с его точки зрения», — историей путешествия шведа в Россию поделился друг семьи.

В частности, его удивили меры поддержки — пособия на детей. В Швеции обеспечение ребенка полностью ложится на плечи родителей. Соотношение средней зарплаты и цены на транспорт, например, в его родной стране значительно выше. При этом граждане РФ постоянно жалуются, как будто соревнуясь в том, кто хуже живет, поразился швед. Он пояснил, что соотечественники ведут себя по-другому, стремятся поддержать друг друга, несмотря на часто мрачную погоду.

Еще одна примечательная особенность России удивила Свена — разнообразие общественного транспорта. Особенно шведа поразили трамваи.

«Он не раз воспроизводил — так парадоксально, что можно выбирать, на чем поедешь в одну и ту же точку», — подчеркнул блогер.

В Швеции обычно ходят только автобусы, строго по расписанию. По возвращению домой иностранец поделился впечатлениями от посещения России и решил, что хочет пожить как местный в Москве и Санкт-Петербурге.

Голландец после путешествия по России опубликовал материал, где рассказал о странностях русских городов. Он отметил рекламу на адресных табличках, дворовые украшения из шин, голубятни и многое другое.

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