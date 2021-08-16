Полицейский погиб во время погони за преступником в Мичигане

Детройт, 16 августа. Помощник шерифа округа Каламазу, штат Мичиган, Райан Проксмайр скончался в больнице после перестрелки с преступником. Правоохранитель около суток находился в критическом состоянии. Об этом сообщили в офисе шерифа.

По данным полиции, Проксмайр столкнулся с подозреваемым в субботу вечером на заправочной станции в Гейлсбурге и попытался его задержать. Мужчина не подчинился, направил пистолет на правоохранителя и сел в машину. Полицейский последовал за ним, однако преступник открыл огонь, тяжело ранив помощника шерифа. Сам он затем не справился с управлением и съехал в кювет, где его застрелили другие полицейские.

«С тяжелым сердцем и глубоким сожалением мы сообщаем, что помощник шерифа Райан Проксмайр скончался от полученных травм. Пожалуйста, не забывайте о Проксмайре, его семье. Мы скорбим об этой трагической потере. Мы продолжим информировать общественность, как только узнаем больше подробностей», — говорится в сообщении офиса шерифа округа Каламазу.

Проксмайр работал в дорожно-патрульной команде, также он инструктировал других полицейских по вопросам полевой подготовки, использования электрошокера и тактики защиты.

Полиция Вашингтона 14 августа задержала вооруженного мужчину на военной базе США. Преступник пробрался на совместный объект американских ВВС и ВМС Анакостия — Боллинг под Вашингтоном.