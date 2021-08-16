Донской губернатор пригрозил кадровыми перестановками из-за пробок на М-4

Ростов-на-Дону, 16 августа. Областные власти получили более 200 жалоб от автолюбителей на заторы в направлениях трассы М-4, причиной которых стали ремонтные работы. Такую информацию озвучил глава региона Василий Голубев на совещании по обеспечению безопасности дорожного движения.

Губернатор ростовской области также отметил, что всему виной низкая скорость выполнения ремонтных работ, а также их качество, что может обернуться кадровыми перестановками среди его заместителей.

Василий Голубев заявил, что на участках, где ремонт завершен, асфальт уже начал деформироваться, и скорее всего только смена руководителя повлияет на качество работы.

Курирующий дороги и транспорт в регионе Виктор Вовк ответил, что и сам часто попадает в пробки, также он пообещал усилить контроль за содержанием трассы и обеспечить ее беспрепятственный транзит.

Однако глава региона посоветовал своему заму чаще знакомиться с обращениями дончан и своевременно решать поставленные задачи.

Ранее ФАН сообщал, что строительство Аксайского обхода донской столицы будет завершено раньше срока. Как отметили в управлении информационной политики Ростовской области, в сентябре текущего года пройдет заседание рабочей группы по досрочному возведению данной дороги.