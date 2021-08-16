Почетный донор Андронов назвал безопасным посещение станций переливания крови в пандемию

Санкт-Петербург, 16 августа. Пандемия коронавируса отразилась на многих сферах и областях. Медицина — одна из них. Безопасно ли сейчас сдавать кровь, рассказал общественник Виктор Андронов.

В последнее время в России наблюдается дефицит донорской крови. Связано ли это с чем-то еще, кроме пандемии, рассказал почетный донор России, руководитель общественного движения «Энергия жизни» и проекта #РегистрПротивРака Виктор Андронов.

«Дефицит крови усилился. Пандемия — не самая главная причина. В плане объемов донорской крови мы отстаем примерно в два раза. То есть на 1000 человек должно быть 40 дотаций. У нас по Росстату получается 2,7 млн человек доноров, а должно быть 6 млн», — отметил Андронов в рамках эфира в Медиагруппе «Патриот».

Посещение станций переливания крови в сложившейся ситуации безопасно. Там строго соблюдают правила обработки всех поверхностей. Что касается стимуляции донорства, в России те, кто сдают кровь, могут рассчитывать на компенсацию в районе 1300–1400 рублей.

«Я донор 36 лет. Первый раз сдавал кровь в 1983-м или 1984-м. Люди не получают деньги за сдачу крови, им выдают компенсацию. У меня донорская династия. Бабушка была донором в блокадном Ленинграде. Есть фильм «Блокадная кровь». Он рассказывает, что тогда был избыток донорской крови и ее переправляли на большую землю. Был мощный подъем патриотизма. Компенсация не влияет на это по большому счету», — резюмировал Андронов.

За первую неделю августа петербуржцы сдали 452 литра крови. Губернатор Северной столицы Александр Беглов поблагодарил всех, кто внес свой вклад в спасение человеческих жизней. Число петербуржцев, желающих сдать кровь, постоянно увеличивается.