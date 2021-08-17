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Военкор Коц рассказал, почему Максим Шугалей достоин быть в петербургском парламенте

  /   Обновлено: 17 августа 2021 09:08
Общество
Военкор Коц рассказал, почему Максим Шугалей достоин быть в петербургском парламенте
Федеральное агентство новостей  / 

Социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей работает в интересах государства. Об этом в беседе с ФАН заявил военный корреспондент Александр Коц.

Кандидата-одномандатника Максима Шугалея зарегистрировали в качестве кандидата на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Соответствующее решение приняла избирательная комиссия города, ранее не допустившая до участия в предвыборной гонке певицу Татьяну Буланову и список партии «Родина» — их подписи показались чиновникам якобы неправильно оформленными.

Военкор Коц рассказал, почему Максим Шугалей достоин быть в петербургском парламенте
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

«Я не знаком с Максимом, но знаю его историю пленения и освобождения. Насколько я понимаю, это человек, который работал в интересах государства. Он не являлся каким-то двойным агентом, кротом или шпионом. Он работал в интересах государства. Мне кажется, что люди, которые рискуют собой во благо государства, достойны того, чтобы представлять свой народ в высших эшелонах политической власти», — рассказал военкор.

Напомним, Шугалей баллотировался от партии «Родина» по пятому одномандатному округу. Ранее социолог Александр Шатилов высоко оценил шансы своего коллеги стать депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Он заявил, что у главы ФЗНЦ есть ряд преимуществ перед конкурентами.

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