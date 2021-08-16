В МИД РФ назвали талибов более договороспособными по сравнению с правительством в Кабуле

Москва, 16 августа. Представители движения «Талибан»1 (признано террористическим и запрещено в РФ) гораздо более договороспособны, чем Правительство Афганистана, заявил посол России Замир Кабулов.

Глава Второго департамента Азии МИД России подчеркнул, что Москва готовится ко всем возможным вариантам развития событий в Афганистане, но пока талибы дают понять, что можно исходить из наиболее благоприятного сценария. Также Кабулов отметил, что союзникам Российской Федерации в Азии опасаться нечего: талибы не представляют для них угрозы.

Президент республики Ашраф Гани спешно покинул Афганистан, «чтобы не допустить бойни». Как отметили в посольстве России, вместе с президентом из страны выехала целая колонная автомобилей, доверху наполненных наличными деньгами.

1 Организация запрещена на территории РФ.