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Онищенко в связи с премьерой фильма «Солнцепек» напомнил о 30-летии распада СССР
Общество
Онищенко в связи с премьерой фильма «Солнцепек» напомнил о 30-летии распада СССР
Федеральное агентство новостей  / 

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, которого связывают тесные узы с Донбассом, с нетерпением ждет премьеры фильма «Солнцепек» о событиях в Луганске в 2014 году. В комментарии ФАН он отметил, что глубинные причины трагедии Донбасса идут из 90-х — со времен распада СССР.

«Мы накануне грустного праздника — 30-летия развала Советского Союза (официальной датой окончания существования СССР считается 26 декабря 1991 года. — Прим. ФАН), — отметил Онищенко. — Все, что происходит сейчас, в том числе трагедия Донбасса, это последствия, отголоски этого события. Уже выросло поколение людей, которые не жили в стране, которую мы все потеряли».

По словам Геннадия Онищенко, все, что происходило и происходит в Донбассе, следствие того, что некогда единый организм — Советский Союз — оказался искусственно расчленен.

«Сегодня эта проблема так и не решена, деструктивные процессы продолжаются», — подчеркнул он, отметив, что правдивых фильмов о событиях в Донбассе очень не хватает.

Геннадий Онищенко отметил, что глубинные причины трагедии Донбасса идут из девяностых — из времени распада СССР.
ИА Политика Сегодня  / Ягудаев Владимир

Более подробно о своем видении нынешней политической ситуации на постсоветском пространстве Геннадий Онищенко рассказал в авторской колонке, которую ФАН опубликует в ближайшее время.

Фильм «Солнцепек» рассказывает о трагических событиях в Луганске весной 2014 года. Бывший воин-афганец, видя, что происходит в его родном городе после госпереворота в Киеве, решает уехать вместе с семьей в Россию. Однако страшные трагедии, которые происходят вокруг, заставляют героя изменить свое решение и сделать тяжелый моральный выбор.

Режиссеры фильма — Михаил Вассербаум и Максим Бриус. В картине снимались: Александр Бухаров, Марина Денисова, Глеб Борисов, Максим Дахненко, Алексей Кравченко, Владимир Ильин, Светлана Терентьева, Сергей Гарусов.

Премьера фильма «Солнцепек» состоится на телеканале НТВ в среду, 18 августа. Начало в 23:45.

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