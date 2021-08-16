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Соратницу Навального признали виновной по делу о нарушении санитарных норм

  /   Обновлено: 16 августа 2021 14:19
Общество
Соратницу Навального признали виновной по делу о нарушении санитарных норм
vk.com  /  Кира Ярмыш

Москва, 16 августа. Столичный Преображенский суд признал виновной пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш в призывах к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве.

Адвокат Вероника Полякова заявила, что соратница осужденного блогера Навального обвиняется по ч. 1 ст. 236. В настоящее время чтение приговора продолжается, о наказании для Киры Ярмыш станет известно позднее.

Прокурор ранее потребовал назначить фигурантке «санитарного дела» ограничение свободы сроком на два года. Речь идет о запрете принимать участие в митингах, покидать дом после 22:00, а также переезжать на другую квартиру без уведомления инспекции.

Журналисты окрестили «санитарным делом» процесс над участниками акции 23 января в Москве. Они подстрекали граждан к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее на счетах соратников Навального появились крупные суммы денег. Однако донаты зачисляются самими же сотрудниками ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ), чтобы продемонстрировать поддержку россиянами структур беглого бизнесмена Михаила Ходорковского.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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суд навальный ярмыш
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