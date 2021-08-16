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Кушанашвили попросил прощения у Варум за загулы с Агутиным
Шоу-бизнес
Кушанашвили попросил прощения у Варум за загулы с Агутиным
facebook.com  /  Отар Кушанашвили

Москва, 16 августа. Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили вспомнил неожиданные детали о певце Леониде Агутине, с которым они знакомы с молодости.

По словам Кушанашвили, в былые годы они иногда проводили время вместе в неформальной обстановке. Тогда у друзей не было денег, поэтому они распивали дешевый коньяк на квартире. При этом приятели устраивали загулы с женщинами легко поведения «70+», отметил журналист.

«Варум, прости!» — обратился ведущий к жене Агутина после своих откровений.

Как рассказал Кушанашвили, в тот период они с певцом были «патлатыми», и исполнитель жаловался, что его не берут на телевидение. Однако журналист заявил в своем шоу «Каково?!» на YouTube, что всегда верил в успех Агутина на музыкальной сцене.

Леонид Агутин и Анжелика Варум женаты более 20 лет. Несмотря на столь долгий брак, в Сети неоднократно появлялись слухи об изменах певца своей жене. Например, в 2011 году СМИ распространили фото и видеозапись, на которых исполнитель целуется с некоей брюнеткой во время фестиваля «Новая волна», напоминает «Вечерняя Москва».

Анжелика Варум признавалась, что их совместная жизнь с Агутиным начиналась с ряда сложностей. Певица даже сравнила тот период их отношений с войной.

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агутин варум кушанашвили
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