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Лавров призвал власти Киргизии оперативно реагировать на бытовой национализм

  /   Обновлено: 16 августа 2021 14:13
Политика
Лавров призвал власти Киргизии оперативно реагировать на бытовой национализм
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 16 августа. Власти Киргизии должны оперативно реагировать на проявления бытового национализма в республике. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Ларов обсудил случаи национализма в отношении русскоязычного населения с министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым. В ходе разговора глава российского ведомства призвал власти страны быть более внимательными к таким инцидентам.

Казакбаев положительно отреагировал на обращение Лаврова и подчеркнул, что в государстве будут защищать права русскоговорящих жителей.

Ранее стало известно, что в Киргизии мужчина напал на работницу торгового комплекса из-за обращения на русском языке. В республике сообщили, жителя Бишкека отправили в СИЗО.

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россия лавров киргизия мид
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