Лавров призвал власти Киргизии оперативно реагировать на бытовой национализм

Москва, 16 августа. Власти Киргизии должны оперативно реагировать на проявления бытового национализма в республике. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Ларов обсудил случаи национализма в отношении русскоязычного населения с министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым. В ходе разговора глава российского ведомства призвал власти страны быть более внимательными к таким инцидентам.

Казакбаев положительно отреагировал на обращение Лаврова и подчеркнул, что в государстве будут защищать права русскоговорящих жителей.

Ранее стало известно, что в Киргизии мужчина напал на работницу торгового комплекса из-за обращения на русском языке. В республике сообщили, жителя Бишкека отправили в СИЗО.