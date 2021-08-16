«Слезы счастья»: Путину рассказали об открытии детского сада в Иркутской области

Москва, 16 августа. Люди плакали во время открытия детского сада в Тулуне, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев президенту РФ Владимиру Путину.

Глава региона уточнил, что во время открытия образовательного учреждения для детей дошкольного возраста на глазах граждан появились слезы счастья. Встреча Путина и Кобзева состоялась 16 августа. В ходе мероприятия президент и губернатор обсудили вопросы социально-экономической и экологической повестки.

Кобзев попросил Путина включить Иркутскую область в список субъектов РФ с трудной экономической ситуацией. В конце 2021 года такие регионы должны получить дотацию из федерального бюджета.