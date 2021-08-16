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ФАН стало известно, кто ответит за падение строительного крана в Краснодаре
Общество
ФАН стало известно, кто ответит за падение строительного крана в Краснодаре
gov-murman.ru  /  Пресс-служба правительства Мурманской области

Краснодар, 16 августа. Следователи в Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего сотрудника компании «СтройЮгРегион». Он обвиняется в нарушении правил охраны труда, которое повлекло по неосторожности смерть 35-летнего машиниста крана (ч. 2 ст. 143 УК РФ).

«Обвиняемый являлся ответственным лицом по соблюдению требований охраны труда на строительном объекте — мостовом переходе через реку Кубань. По данным следствия, 7 апреля текущего года, несмотря на имевшийся сильный порывистый ветер, фигурант допустил к работе 35-летнего машиниста козлового крана, не проведя какого-либо инструктажа по технике безопасности», — рассказали ФАН в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Следователи уверены: обвиняемый знал, что работы по монтажу и наладке этого крана не были завершены, он не введен в эксплуатацию, поэтому управлять им могли только сотрудники монтажной организации. ЧП на строительной площадке между опор Яблоновского моста привело к обрушению крана вместе с машинистом, который от полученных травм скончался на месте.

«В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого ему преступления обвиняемый признал в полном объеме», — уточнили в региональном СКР.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее ФАН писал, что суд Москвы арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене ученого. Об избрании меры пресечения в отношении гендиректора Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем сообщили в пресс-службе суда.

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