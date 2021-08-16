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Брюс Уиллис станет лицом «Мегафона»
Общество
Брюс Уиллис станет лицом «Мегафона»
Global Look Press  /  Dave Bedrosian/ZUMAPRESS.com

Москва, 16 августа. Голливудский актер Брюс Уиллис снимется в рекламном сериале «Мегафон», сообщил креативный директор компании Алексей Троцюк.

Он уверен, что актер, став лицом бренда, привлечет внимание зрителей. Сериальный формат, в свою очередь, будет удерживать внимание зрителей своим динамичным сюжетом. В рекламе «Мегафона» будет использоваться образ Уиллиса времен «Крепкого орешка», пишут «Ведомости».

Главные герои сериала попадают в различные ситуации, в которых оказываются обычные пользователи «Мегафона». Каждый эпизод сериала будет представлять собой отдельную законченную историю, которая посвящена определенному продукту, пишет телеканал «360». Первую серию снял режиссер Илья Найшуллер, который срежиссировал фильмы «Барвиха» и «Хардкор».

Илья Найшуллер выпустил картину «Никто» весной этого года. Летом стало известно, что фильм будет иметь продолжение.

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