Белорусская легкоатлетка Тимановская поучаствовала в первых соревнованиях после Олимпиады

Варшава, 16 августа. Белорусская спортсменка Кристина Тимановская впервые вышла на старт после скандала на летних Олимпийских играх в Токио. Она приняла участие в забеге в польском Щецине.

Тимановская соревновалась на двух дистанциях — 100 и 200 метров. В обоих забегах она заняла третье место. В протоколах спортсменка была отмечена как представительница Белоруссии.

«Это было трудно, потому что я не тренировалась три недели», — сказала легкоатлетка в комментарии каналу TVP Sport после соревнований.

Напомним, во время Олимпиады в Токио Тимановская выступила с публичной критикой спортивных властей своей страны из-за необходимости бежать непрофильную дистанцию. После этого ее отстранили от Игр, сославшись на эмоционально-психологическое состояние бегуньи. Вокруг этой ситуации разгорелся настоящий скандал, так как спортсменка отказалась лететь из Японии в Белоруссию и даже заявила о намерении просить политического убежища.

В итоге легкоатлетка направилась из Токио в Польшу. По словам Тимановской, она выбрала именно эту страну по совету родителей.