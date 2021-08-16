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Путин обсудил с губернатором Иркутской области восстановление пострадавших от ЧС районов

  /   Обновлено: 16 августа 2021 14:08
Политика
Путин обсудил с губернатором Иркутской области восстановление пострадавших от ЧС районов
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Москва, 16 августа. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, где обсуждались вопросы социально-экономического развития региона.

Губернатор рассказал главе региона, что налоговый маневр в сфере добычи полезных ископаемых привел к уменьшению годового бюджета области на 4,5 миллиарда рублей. В связи с этим Кобзев попросил включить Иркутскую область в список российских субъектов с трудной экономической ситуацией. Такие регионы в конце года должны получить дотацию из федерального бюджета. На что глава государства ответил: «Подавайте документы».

Повестка встречи также включала в себя восстановление инфраструктуры пострадавших от ЧС районов и вопросы экологии. Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Иркутской области увеличилась за сутки. Накануне были зарегистрированы 27 возгораний, а спустя день их количество увеличилось до 30, что охватывает область в 136,7 тысячи гектаров.

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