Путин обсудил с губернатором Иркутской области восстановление пострадавших от ЧС районов

Москва, 16 августа. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, где обсуждались вопросы социально-экономического развития региона.

Губернатор рассказал главе региона, что налоговый маневр в сфере добычи полезных ископаемых привел к уменьшению годового бюджета области на 4,5 миллиарда рублей. В связи с этим Кобзев попросил включить Иркутскую область в список российских субъектов с трудной экономической ситуацией. Такие регионы в конце года должны получить дотацию из федерального бюджета. На что глава государства ответил: «Подавайте документы».

Повестка встречи также включала в себя восстановление инфраструктуры пострадавших от ЧС районов и вопросы экологии. Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Иркутской области увеличилась за сутки. Накануне были зарегистрированы 27 возгораний, а спустя день их количество увеличилось до 30, что охватывает область в 136,7 тысячи гектаров.