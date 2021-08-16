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Спутниковый интернет Starlink от Илона Маска запустят на территории Грузии
Экономика
Спутниковый интернет Starlink от Илона Маска запустят на территории Грузии
pixabay.com  /  geralt

Нью-Йорк, 16 августа. Американская организация SpaceX намерена наладить работу спутникового интернета Starlink в Грузии. Доступ к сети стоит 99 долларов в месяц.

Переговоры между грузинской делегацией и представителями компании SpaceX Илона Маска прошли в Соединенных Штатах Америки. Согласно информации агентства GITA, американская корпорация выразила заинтересованность в развитии спутникового интернета на территории страны.

«Грузия окажется одной из первых стран, где SpaceX будет давать пилотный доступ к спутниковому интернету», — добавили в агентстве.

По итогам встречи стороны договорились запустить официальный процесс получения лицензии на проведение деятельности Starlink в регионе. На данный момент тестовый формат системы функционирует в США и ряде европейских стран. Цена месячной подписки на услугу находится на уровне 99 долларов, стоимость терминала приема сигнала составляет 500 долларов.

Предприниматель Илон Маск ранее сообщил, что для возведения всемирной системы обеспечения беспроводного интернета Starlink может потребоваться 20–30 млрд долларов.

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spacex интернет Starlink
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