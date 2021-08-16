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Около пяти тысяч дворов и домов затопило из-за мощного ливня в Краснодарском крае
Общество
Около пяти тысяч дворов и домов затопило из-за мощного ливня в Краснодарском крае
Невские Новости  /  Мария Тимофеева

Стихия нанесла урон более 30 населенным пунктам региона. По уточненной информации, было подтоплено 1775 домов и более 3 тысяч придомовых территорий. Пришлось эвакуировать более полутора тысяч человек. Большая часть из них — во временных эвакопунктах на территории Анапы и Темрюкского района. Пострадало также шесть социально значимых объектов и участок краевой автомобильной дороги Новороссийск — Керчь. Движение там удалось оперативно восстановить.

Серьезный ущерб нанесен Новороссийску. По уточненным данным, за небольшой срок там выпало 112 мм осадков — это в два раза превышает климатическую норму.

«Всего поступило 215 заявок о подтоплении приусадебных участков, из них в 78 частных домовладений зашла вода, в 5 многоквартирных домов вода заходила в подъезд и подвал. Подтоплено 129 придомовых территорий», — рассказали ФАН в оперативном штабе Краснодарского края.

Остаются подтопленными территории трех детских садов. Отключений электроснабжения нет.

В целом по региону сейчас вода ушла с большей части затопленных территорий, остались небольшие участки, где работа продолжается. При этом циклон все еще наблюдается в регионе. Сегодня край будет во власти фронтальных разделов мезоциклона. Ожидаются осадки, усиление ветра до 20 м/с. Затронет стихия восточные и юго-восточные районы края.

Ситуацию на особом контроле держит краевой оперативный штаб и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Работает региональная горячая линия МЧС: 8 (861) 268–64–40.

 

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