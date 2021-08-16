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Эфир: Скандалы и успехи приемной кампании в российские вузы
Общество
Эфир: Скандалы и успехи приемной кампании в российские вузы
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В понедельник, 16 августа, с 15:00 Медиагруппа «Патриот» проводит пресс-конференцию, посвященную новым правилам приема в российские и белорусские вузы.

Новые правила приема спровоцировали скандалы. Так, отмена второй волны поступления и перегруженные сайты вузов привели к тому, что многие абитуриенты не смогли поступить куда хотели, однако проходили по числу баллов.

В целом вступительная кампания выдалась крайне напряженной: конкурс в некоторые вузы — по несколько сотен человек на место. Главное новшество — возможность белорусским абитуриентам поступать в российские вузы не только по результатам ЕГЭ, как прежде, но и по итогам Центрального тестирования. Также учебные заведения России получили право на проведение внутренних вступительных экзаменов и собеседований для белорусских абитуриентов.

Какие новшества нынешней приемной кампании стоит сохранить, а что следует подправить? Какие специальности пользуются популярностью у нынешней молодежи? Исполнено ли поручение Владимира Путина об увеличении бюджетных мест?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» отвечает Владимир Шамахов — директор Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

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образование вузы приемная кампания
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