Сайгон номер два: Альгис Микульскис о крахе США в Афганистане

Кабул пал! Бойцы «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) вошли в столицу Афганистана, не встречая сопротивления, а американцы бегут оттуда так же, как в свое время бежали из Южного Вьетнама.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке анализирует причины очередного поражения США и их политику в регионе, пытаясь понять, что ждет Афганистан и Среднюю Азию в ближайшем будущем.

Ситуация в Афганистане меняется настолько стремительно, а информации, поступающей оттуда, настолько много, что впору хвататься за голову. Однако кое-что все же ясно как божий день: происходящее прямо сейчас в Кабуле — это позор Америки, и такого позора она не испытывала уже давно.

Что мы имеем на настоящий момент: Кабул под контролем талибов — их флаг развевается над президентским дворцом. В аэропорту — столпотворение желающих покинуть страну афганцев из числа тех, кто сотрудничал с американскими оккупационными силами. По некоторым данным, солдаты армии США, коих Джо Байден в количестве 5000 человек отправил обеспечивать эвакуацию своих дипломатов, уже открывали огонь по толпе — есть убитые. Маршал Абдул-Рашид Дустум, совсем недавно стоявший во главе наиболее боеспособной части правительственных вооруженных сил, покинул территорию страны, бежав в Узбекистан. Точно так же, как и президент Афганистана Ашраф Гани.

И все это очень сильно похоже на операцию «Порывистый ветер», когда в 1975 году американцы так же лихорадочно покидали окруженный Сайгон. Сегодня история того бегства повторяется с точностью до деталей в виде кадров зависшего над зданием посольства США эвакуационного вертолета…

Так что же произошло? И почему Байдена за этот фортель проклинают такие «сеятели общечеловеческих ценностей», как небезызвестный Бернар-Анри Леви, написавший в своем Twitter следующее:

«На этот раз конец. Волки вошли в Кабул. Безмерная печаль. Ужасная горечь по отношению к Америке, совершившей преступление, не имеющее прецедентов. Спустя 20 лет после 11 сентября Джо Байден потерял свою честь».

А произошло вот что: сегодня весь мир наблюдает за рождением еще одного теократического государства. На месте страны, в «демократическое развитие» которой США вложили, по некоторым оценкам, 1,5 трлн долларов. Из которых 88 млрд было вбухано в афганскую армию, разбежавшуюся после неполного месяца боев.

Федеральное агентство новостей /

Талибы же… А талибы, стараясь сохранить лицо, заявляют, что 20-летняя гражданская война в Афганистане благодаря их усилиям наконец-то закончена, и гарантируют всем полную безопасность. Об этом, например, в своем интервью «Аль-Джазире» сказал пресс-секретарь группировки Мохаммад Наим.

«Мы заверяем всех, что обеспечим безопасность граждан и дипломатических представительств. Мы готовы к диалогу со всеми афганскими деятелями и гарантируем им необходимую защиту».

При этом ни на какое «переходное правительство» «Талибан» не согласен и ожидает полной передачи власти, которая, вероятно, произойдет уже сегодня, 16 августа.

Интернет, разумеется, бурлит и с пулеметной скорострельностью выдает собственные версии событий. Самая экзотическая к настоящему моменту вот такая: все это «хитрый план США» по созданию очага напряженности на границах среднеазиатских республик. С целью экспансии туда радикального ислама и дальнейшего его продвижения уже в Россию. Ну и для высвобождения американских ресурсов, конечно же. То есть янки снова победили? 20 лет назад победили, когда вошли в Афганистан, и сейчас тоже? Какие победоносные люди… Они хоть когда-нибудь проигрывают?

Нет, ребята. Не победили, а в панике бегут, бросив на произвол судьбы союзников, но не забывая при этом выдавать в информационное поле слова одно лицемернее другого. Как это сделал Госдепартамент, обнародовав 15 августа «Совместное заявление по Афганистану», где, в частности, говорится:

«Учитывая ухудшающуюся ситуацию в области безопасности, мы поддерживаем, работаем над обеспечением безопасности и призываем все стороны уважать и содействовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну. Лица, занимающие руководящие и влиятельные посты по всему Афганистану, несут ответственность и подотчетны за защиту человеческой жизни и имущества, а также за немедленное восстановление безопасности и гражданского порядка. Афганцам и иностранным гражданам, желающим уехать, должно быть разрешено это сделать; дороги, аэропорты и пограничные пропускные пункты должны оставаться открытыми, и необходимо поддерживать спокойствие».

Prt Scr youtube.com / Rob

Думаю, видео, где афганцы привязали себя к обтекателю шасси американского военного «транспортника», а после взлета упали на землю, видели уже многие… Вот оно-то и станет в ближайшем будущем символом всех этих событий, а вовсе не ничего не значащие «совместные заявления» …

А страна между тем уже полным ходом возвращается к нормам шариата. Ну что ж… «Исламский эмират Афганистан» звучит нисколько не хуже Королевства Саудовской Аравии, где ваххабизм — вполне себе респектабельная государственная религия, а шариатские суды — обыденность. В МИД России, конечно, заявили о том, что «пока не может быть речи об исключении талибов из списка террористических организаций», но теперь уже понятно, что с новой афганской властью придется договариваться.

P.S. По последним данным, в кабульском аэропорту убиты 8 человек. Еще трое упали с американского самолета. Эвакуация продолжается.

1 Организация запрещена на территории РФ.