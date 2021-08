Видео с падающими с американского самолета афганцами шокировало Захарову

Москва, 16 августа. Кадры с падающими с американского самолета в Кабуле афганцами вызвало сильное удивление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Зарубежные издания опубликовали видео, на котором жители Афганистана зацепились за шасси самолета Соединенных Штатов в Кабуле. Таким образом они пытались покинуть свою страну. Захарова поделилась своими эмоциями после просмотра ролика в Telegram-канале.

Кроме того, Захарова поделилась надеждой, что кадры окажутся недействительными.

Exclusive - The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people's homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj