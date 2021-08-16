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Видео с падающими с американского самолета афганцами шокировало Захарову

  /   Обновлено: 16 августа 2021 13:44
Политика
Видео с падающими с американского самолета афганцами шокировало Захарову
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 16 августа. Кадры с падающими с американского самолета в Кабуле афганцами вызвало сильное удивление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Зарубежные издания опубликовали видео, на котором жители Афганистана зацепились за шасси самолета Соединенных Штатов в Кабуле. Таким образом они пытались покинуть свою страну. Захарова поделилась своими эмоциями после просмотра ролика в Telegram-канале.

«Видео от Asvaka News Agency шокирует», — написала дипломат.

Кроме того, Захарова поделилась надеждой, что кадры окажутся недействительными.

Количество людей, которые хотят покинуть территорию исламской республики, только увеличивается. Несколько человек погибли в результате драки и стрельбы в аэропорту в Кабуле. Желание людей связано со сменой власти в Афганистане.

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